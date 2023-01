Spritztour bringt Husky in dramatische Lage - Rettungskräfte sorgen für Happy End

Von: Lucas Maier

Ohne seine Besitzer wollte ein Husky in Gießen die Welt erkunden. Das ganze endete für den Hund mit einem Rettungseinsatz.

Gießen – „Hundeheulen“ ließ Passanten am Donnerstag (5. Januar) in Gießen aufmerksam werden. Der Ursprung war schnell gefunden: Ein Husky war in der Schützenstraße in ein rund drei Meter tiefes Becken gefallen, wie die Polizei berichtet.

Das Becken befand sich im Keller eines Rohbaus. Nach dem überraschenden Fund verständigten die Passanten umgehend die Polizei.

Gießen: Feuerwehr rettet Hund aus misslicher Lage. © Polizei Gießen

Rettung in Gießen: Hund in Becken gefangen

Gemeinsam mit der Feuerwehr gelang es den Beamten, den Hund aus dem Becken zu befreien, in dem Becken stand das Wasser bereits einen halben Meter hoch.

Die Besitzer des Hundes waren schnell gefunden, wie die Polizei schreibt. Der Hund war ihn zuvor wohl entwischt und dann in das Becken gefallen. Der Husky überstand seine kleine Spritztour trotz aller Umstände am Ende glücklicherweisse unbeschadet. (Lucas Maier)

