Gießen nur ein „hässliches Pseudo-Marburg“? GAZ-Community reagiert - „6. Dezember nicht vergessen“

Von: Florian Dörr

An der Löberstraße gibt es selbst für Gießen-Kritiker wenig zu meckern. (Archiv) © Karen Werner

Auf Reddit schlagen Nutzer Gießen als hässlichste Stadt Deutschlands vor. Die Leser der Gießener Allgemeinen Zeitung reagieren.

Gießen - Welches ist sie, die hässlichste Stadt Deutschlands? Auf Reddit ist um diese Frage eine heiße Diskussion entbrannt. Und eine Antwort, die gleich mehrfach gegeben wird, lautet natürlich: Gießen. Ein Nutzer schreibt etwa: „Gießen ist einfach nur ein hässliches Pseudo-Marburg. Was bin ich froh, wenn ich diesem Loch den Rücken zudrehen kann.“ Neu ist die Diskussion nicht.

Doch: Ein entsprechender Artikel auf der Facebook-Seite der Gießener Allgemeinen Zeitung wurde nun knapp 500 Mal kommentiert. Auch wenn städtebauliche Entscheidungen und architektonische Perlen nicht hervorgehoben werden: Der Tenor ist bei der Mehrzahl der Nutzer der selbe. „Es sind die Menschen, die die Stadt Gießen lebenswert machen“, schreibt stellvertretend eine Nutzer.

Gießen die hässlichste Stadt Deutschlands? Lebenswert durch die Menschen

Eine andere kommentiert: „Ich glaube, dass alle, die Gießen derart abstrafen, die Stadt nur nach ein paar Nachkriegsbausünden beurteilen, jedoch keine Ahnung davon haben, was eine Stadt wirklich lebenswert macht.“

Insbesondere über den auf Reddit gezogenen Vergleich mit Marburg scheinen sich einige Gießenern zu ärgern: „Man darf einfach den 6.12.1944 nicht vergessen und was damals geschehen ist.“ Zur Erinnerung: Damals, vor knapp 80 Jahren, wurde Gießen großflächig zerbombt. Am Nikolausabend sollen über 1200 Tonnen Bombenmaterial aller Kaliber über der Stadt niedergegangen sein. Dass das Gießen von heute keine pittoreske Altstadt mehr zu bieten hat? Erklärt sich vor diesem Hintergrund von selbst

Gießen als hässlichste Stadt Deutschlands? Bombardierung 1944 zerstörte weite Teile

Coole Leute in einer halbwegs zweckmäßig aufgebauten Umgebung? Es gibt schlechtere Urteile, die man fällen kann. Einige Details nennen die Nutzer dennoch, die Gießen dem Titel Deutschlands hässlichster Stadt näherbringen könnten. Vorneweg die neue Bushaltestelle an der Kongresshalle. Auch das Elefantenklo, so eine Meinung, könnte man beleben.

Trotzdem scheint es durchaus schlimmere Städte zu geben, glaubt man den Lesern der Gießener Allgemeinen Zeitung: Offenbach, Wetzlar, Rüsselsheim werden genannt. Und als kleine Retourkutsche auf den „hässliches Pseudo-Marburg“ schreibt auch ein Facebook-Nutzer nicht zu Unrecht: „Marburg besteht auch nicht nur aus Altstadt und Schloss.“ (fd)