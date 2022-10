Kriminelle lösen Stromausfall im Raum Gießen aus - Weitere Details werden bekannt

Von: Marc Schäfer

Diebe sollen in Gießen eine Stromleitung durchtrennt haben. Vielerorts war daraufhin der Strom weg. Polizei und Stadtwerke nennen Einzelheiten.

Update vom Samstag, 22. Oktober, 14.31 Uhr: Neben Gießen waren von dem Stromausfall am Donnerstag (20. Oktober) auch Pohlheim und Fernwald betroffen. Das bestätigte die Polizei gegenüber der Gießener Allgemeinen Zeitung. Demnach wurde eine Stromleitung im Keller einer alten Fabrikhalle auf dem brachliegenden Gail-Gelände am Erdkauter Weg in Gießen durchtrennt. Am Freitag (21. Oktober) suchten Beamte das Gelände ab.

Es stand die Vermutung im Raum, dass Diebe das Stromkabel gekappt hatten, um an Buntmetall zu kommen – und dass die Kriminellen dies nicht ohne Schaden zu nehmen überstanden haben könnten. Es wurde jedoch niemand aufgefunden. Die Polizei in Gießen nimmt unter der Telefonnummer 0641/70060 weiterhin Hinweise auf den Fall entgegen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Auf dem Gail-Gelände schlagen Diebe zu. © Oliver Schepp

Laut Ulli Boos, dem Sprecher der Gießener Stadtwerke, war dem Versorger der Schaden an der Stromleitung am Donnerstag um 19.18 Uhr aufgefallen. „Zwölf Minuten später waren die betroffenen Teile von Pohlheim wieder an die Versorgung angeschlossen“, erklärte Boos. Dort waren Watzenborn-Steinberg, Hausen und Garbenteich betroffen. In Steinbach und Albach sowie in Petersweiher, im Europaviertel, an den Rivers, im Anneröder Viertel, im Schiffenberger Weg und in der Licher Straße waren ebenfalls Haushalte ohne Strom. Bereits nach 68 Minuten seien 99 Prozent aller Kunden wieder versorgt worden, sagt Boos. Dies sei durch eine schnelle Umverteilung in der Netzleitstelle und später auch vor Ort möglich gewesen.

Kriminelle lösen Stromausfall in Gießen und anderen Gemeinden aus

Erstmeldung vom Freitag, 21. Oktober, 17.25 Uhr: Gießen - Weil Diebe es offenbar auf Kabel abgesehen hatten, ist in einigen mittelhessischen Kommunen teilweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren Gießen und andere Gemeinden, wie die Polizei am Freitag (21. Oktober) mitteilte. Sie geht davon aus, dass Unbekannte eine Leitung in einem Verteilergebäude nahe des Schiffenberger Tals kappten, wahrscheinlich, um das in dem Kabel enthaltende Buntmetall zu stehlen.

In Teilen von Gießen war am Donnerstagabend der Strom weg. © Michael Bihlmayer/Imago

Stromausfall in Gießen war wohl ein Versehen

Der oder die Täter hätten offenbar nicht gewusst, dass das Kabel Strom führte. Dessen Durchtrennung sei mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ die Ursache des Stromausfalls von Donnerstagabend. Andere Hinweise gebe es derzeit nicht. Entdeckt worden sei der Kabelschaden am Freitag von Mitarbeitern des örtlichen Energieversorgers. (dpa)

