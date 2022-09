Jugendliche (15) wird seit Tagen vermisst: Polizei hat gute Nachrichten

Öffentliche Fahndung

Die Polizei hat rund um Gießen bislang vergeblich nach einer vermissten 15-Jährigen gesucht. Jetzt wendet sie sich an die Öffentlichkeit.

Update vom Freitag, 16. September, 12.35 Uhr: Nach einem Hinweis wurde die Vermisste aus Schlitz (Vogelsbergkreis) am Freitag (16. September) wohlbehalten im Landkreis Gießen angetroffen. Das teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach dem Mädchen ist damit aufgehoben.

Vogelsbergkreis: Jugendliche (15) wird seit Tagen vermisst:

Erstmeldung vom Donnerstag, 15. September: Wo ist die 15-Jährige aus Schlitz im Vogelsbergkreis? Am Samstag (10. September) wurde die 15 Jahre alte Jugendliche der mittelhessischen Polizei als vermisst gemeldet, wie diese am Donnerstag (15. September) mitteilte. Die Ermittler machten die Fahndung nun öffentlich und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt gesehen wurde die vermisste Teenagerin am Freitag (9. September) gegen 16 Uhr in einer Klinik in Gießen. Danach habe sie zwischenzeitlich Telefonkontakt zu einem Familienangehörigen gehabt, teilte die Polizei mit. Sie geht derzeit davon aus, dass die 15-Jährige „freiwillig ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat“.

Vermisstenfall aus dem Raum Gießen: Jugendliche hat Kontakte nach Südhessen

Die mittelhessische Polizei spürte im Kreis Gießen in den vergangenen Tagen mehreren Hinweisen auf die Vermisste nach, konnte diese aber letztlich nicht antreffen. Außer in den Kreis Gießen soll das Mädchen aus Schlitz soziale Kontakte nach Hanau, Frankfurt und in den Vogelsbergkreis haben.

+ Eine 15-Jährige aus dem Vogelsbergkreis ist tagelang spurlos verhschwunden. © Polizei Mittelhessen

Neben zwei Fotos der Gesuchten veröffentlichte die Polizei auch eine kurze Beschreibung. Die 15-Jährige ist demnach schlank und 1,65 Meter groß. Sie hat lange, dunkelbraune Haare. Zu ihrer Kleidung konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Sie hoffen nun auf Zeugen, die die Jugendliche gesehen haben. Hinweise gehen an: 0641/7006-6555.

Weiterer Vermisstenfall aus Gießen: Suche nach Mann bislang erfolglos

Große Aufmerksamkeit wurde zuletzt auch einem anderen Vermisstenfall aus Gießen zuteil, der weiterhin ungelöst ist. Ebenfalls am Freitag (9. September) verschwand ein 58 Jahre alter Mann aus der Universitätsstadt. Er hatte mutmaßlich auf einen Waldspaziergang gehen wollen. Die Suche blieb bislang erfolglos. (ag)

