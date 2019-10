Gießen: Seat-Fahrer auf Felge durch Gießen - Polizei bei Kontrolle überrascht

Zwischen A485 und Schiffenberger Tal war der Mann in seinem Seat von der Fahrbahn abgekommen.

Ein Mann aus Lollar beschäftigt die Polizei in Gießen: Er war mit seinem Seat auf einer Felge unterwegs im Straßenverkehr.

Gießen - Das registriert auch die Polizei nicht alle Tage: Ein 49-Jähriger aus Lollar hat in Gießen für Aufsehen gesorgt.

Was war passiert? Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann am Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Seat. Er kam gegen 6.15 Uhr mit seinem Auto von der A485 und wollte auf den Schiffenberger Weg in Richtung Innenstadt weiterfahren. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg weiter.

Gießen: Unfallfahrer mit 3,69 Promille im Schiffenberger Weg unterwegs

Nachdem er sich dort zwei Reifen beschädigte, verlor er einen und fuhr auf der Felge einfach weiter. In Höhe einer Tankstelle überfuhr er eine Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und blieb mit seinem Seat dort stehen.

Verständigte Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,69 Promille. Die polizeilichen Maßnahmen endeten mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache und der Sicherstellung des Führerscheins.

red