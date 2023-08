Bisher war er auf sich alleine gestellt – Findet Hugo nun endlich ein liebevolles Zuhause?

Von: Josefin Schröder

Hugo wohnt derzeit im Tierheim Gießen. Der Labrador-Mix hat viel Energie, ist aufmerksam und manchmal ein süßes Schlitzohr.

Gießen – Der Tierschutzverein Gießen und Umgebung sucht nach einem Zuhause für den Hund Hugo. Als einen idealen Partner für Suchspiele, Streicheleinheiten und Tricks beschreibt das Tierheim den Rüden auf der Webseite. Hugo sei lernbereit, die Tricks dürfen auch ruhig sportlich werden, denn der Vierbeiner sei durchaus athletisch.

Unsicherheiten zeige der sechsjährige Rüde im Beisein mit einigen anderen Hunden und Begegnungen mit Menschen. Aber: Hugo mache immense Fortschritte, heißt es auf der Website.

Tierheim Gießen sucht ein liebevolles, aber konsequentes Zuhause für Hugo

Hund Hugo wohnt zurzeit im Tierheim Gießen, sehnt sich aber nach einem neuen Zuhause. © Tierheim Gießen

Dass Hugo bisher auf sich allein gestellt war, zeige sich in Konfliktsituationen und äußere sich in aufgeregtem Bellen, wenn er aus seinem Zimmer im Tierheim abgeholt wird. Dabei will er eigentlich nur ein ganz normaler Hund sein – drollig und lustig, wie ihn die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben.

Das Tierheim Gießen ist sich sicher: Was Hugo braucht, ist ein geduldiger Partner und konsequente Führung. Verlässlichkeit ist das Zauberwort, damit Hugo endlich wieder ankommen kann und einfach Hund sein darf.

Alles über Hund Hugo aus Gießen

Rasse: Labrador-Mix

Labrador-Mix Geboren am: 23.06.2017

23.06.2017 Geschlecht: Rüde

Rüde Kastriert: Nein

Nein Hundeschule : Empfohlen

: Empfohlen Verträglich mit Hunden: Ja

Ja Verträglich mit Katzen: nicht bekannt

nicht bekannt Verträglich mit Kindern: Keine Angaben

Keine Angaben Abgegeben am: 17.04.2023

Bewegt haben das Tierheim Gießen kürzlich auch zwei Kätzchen, die in einem Käfig in der prallen Sonne zurückgelassen wurden. Das Tierheim ist unter der Telefonnummer 0641 - 52251 samstags, sonntags und dienstags von 13 Uhr bis 16 Uhr erreichbar, sonst kann man auf den Anrufbeantworter sprechen. Informationen gibt es außerdem über die Facebook-Seite.

Im April wurde Hugo im Tierheim Gießen abgegeben. © Tierheim Gießen

