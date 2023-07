Gießen verstärkt wegen Eritrea-Festival Polizeipräsenz

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach den Angriffen auf eine eritreische Kulturveranstaltung im vergangenen Jahr, ist die Polizei Gießen in diesem Jahr besonders präsent. Das Eritrea-Festival findet am Samstag und Sonntag in den Hessenhallen der Gießener Messe statt. Laut Polizei soll die starke Präsenz in der Innenstadt Ausschreitungen verhindern. Mehrere Hundert beamte seien im Einsatz.

Gießen - Bereits in der Nacht auf Freitag kam es in Gießen zu einer Vielzahl an Kontrollen. Zahlreiche Verstöße gegen die vom Landkreis Gießen eingerichtet Waffenverbotszone konnten dabei festgestellt werden. Am Nachmittag ist in der Gießener Innenstadt ein Aufzug im Rahmen der Veranstaltung geplant. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss gerechnet werden, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch urteilte ein Gericht, dass die vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland ausgerichtete Veranstaltung stattfinden darf. Das Ordnungsamt Gießen hatte zuvor ein Verbot ausgesprochen, unter anderem wegen befürchteter gewaltsamer Proteste gegen das Festival. dpa