Café aus Hessen bei „Das große Backen - die Profis“ - Lavendel-Unfall nicht im TV zu sehen

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Das Mitfiebern hat ein Ende: Annika Weiser und Lisa Kreckel aus dem Café Geißner haben es geschafft und »Das große Backen - Die Profis« auf Sat.1 gewonnen.

Gießen - Günther Körffer ist Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Bettina Schliephake-Burchardt ist die erste europäische zertifizierte Meister-Zuckerkünstlerin. Und Christian Hümbs gilt als einer der besten Patissiers Deutschlands. Wenn diese drei Juroren aus der Sat.1-Sendung »Das große Backen - Die Profis« von »Weltklasse-Niveau« sprechen, dann dürfen Annika Weiser und Lisa Kreckel vom Café Geißner in Gießen zu Recht stolz auf sich sein. Die beiden 27-Jährigen haben vergangenen Sonntag das Finale und damit den Goldenen Cupcake und 10 000 Euro gewonnen. Möglich wurde das neben sehr viel Übung und Arbeit auch durch die »Riesen-Unterstützung unserer Chefs«, wie Weiser sagt.

Lisa Kreckel (l. v.) und Annika Weiser gewinnen den Goldenen Cupcake in »Das große Backen - Die Profis«. Mit filigranen Schaustücken und raffinierten Torten haben die beiden 27-Jährigen aus dem Café Geißner die Jury von sich überzeugt. © Red

Gießen: Kunden gratulieren den Gewinnerinnen von „Das große Backen - die Profis“

Im Minuten-Takt kommen gestern früh die Gäste des Café Geißner zu Lisa Kreckel und gratulieren. Und Annika Weiser sagt: »Schon am Sonntagabend sind unsere Handys explodiert.« Viele Kunden der Konditorei in der Plockstraße haben die vergangenen vier Wochen mitgefiebert, während Kreckel und Weiser mit fünf anderen Teams die unterschiedlichen Back-Herausforderungen meistern mussten. Dabei präsentierten die Kandidatinnen aus Gießen mal ein Schoko-Schaustück, das an Meisterwerke von Dali angelehnt war, mal eine kulinarische Casino-Tour, bei der cremiges Malzeis an frisch gezapftes Bier erinnern sollte. Höchstpunkte vergab die Jury dabei mehr als einmal an die Geißner-Konditorinnen.

Trotzdem seien sie die ganze Zeit angespannt gewesen. Weiser erklärt: »Günther hatte es ja selbst gesagt, es kann jederzeit passieren, dass ein Schaustück in sich zusammenfällt, und dann kann man gar nichts präsentieren.« Das ist den beiden nicht passiert, auch wenn es im Finale spannend wurde. Das große Thema der Folge war »Flower Power«, und so sollten in der ersten Aufgabe 60 Konditor-Gebäcke mit Blumen-Dekor angefertigt werden. Mit 26 von 30 Punkten ging Team Rot aus Gießen in Führung (Team Blau erhielt 19 Punkte). Als zweite und letzte Aufgabe sollte dann ein »pompöses« Zucker-Schaustück und eine zweistöckige Torte mit Blütendekor präsentiert werden. Die wäre Kreckel und Weiser fast zum Verhängnis geworden.

Gießenerin bei „Das große Backen - die Profis“: Lavendel-Unfall war nicht im Fernsehen zu sehen

»Wir hatten den Vorteil, dass das letzte Schaustück ein Zuckerstück war«, sagt Kreckel. Während die anderen Teams Schokolade bevorzugten, hatten die Gießenerinnen durch ihre Teilnahme an vorangegangenen Meisterschaften wie den Landes- oder Bundeswettbewerben der Konditoren die Arbeit mit Zucker bereits trainiert. Und diesen Vorteil haben die beiden wahrscheinlich auch gebraucht. Denn ihre Torte mit Lavendel-Geschmack fiel bei den Juroren durch. »Wie Badewasser«, urteilte Günther Körffer hart.

Kreckel erklärt, was im Fernsehen nicht zu sehen war: »Mir ist ein Lavendel-Unfall passiert.« Eine Flasche mit Aroma sei auf dem Tisch umgekippt, und der ganze Arbeitsbereich habe dann extrem intensiv danach gerochen. »Ich war richtig eingenebelt.« Deswegen sei ihr beim Abschmecken des Kuchens nicht aufgefallen, wie extrem der Lavendel-Geschmack durchkam. Doch zum Glück überzeugte das von einem Kranich gekrönte florale Schaustück die Jury, und Kreckel und Weiser gewannen den ersten Platz.

Für die beiden Frauen ist dies eine Bestätigung der harten Arbeit, den unzähligen Stunden der Vorbereitung, die sie in den Wettbewerb gesteckt haben. Weiser weist zudem auf die Hilfe ihrer Chefs, Arnd Fischer und Carola Bahnsen, hin: »Die standen oft auch bis 22 Uhr hier und haben uns Input gegeben.« Diese Unterstützung sei nicht selbstverständlich. »Und die bekommt man hier auch schon genauso in der Ausbildung«, lobt die Konditorin den Betrieb.

Gießener Konditorinnen wollen es jetzt erstmal ruhig angehen lassen

Jetzt wollen es Kreckel und Weiser erst einmal ruhig angehen lassen. »Aber es gibt schon noch einige coole Sachen für die Zukunft: Chocolate Master oder Konditor des Jahres«, sagt Weiser. Vielleicht ist es also nicht das letzte Mal, dass man von den beiden hört. Es gibt übrigens auch wieder ein Konditor-Stück aus der Sendung, eine Woche lang im Café Geißner. Weiser sagt mit einem Augenzwinkern: »Vielleicht ist es etwas riskant, aber wir haben uns für den Lavendelkuchen entschieden.« Diesmal aber richtig abgeschmeckt! (Sebastian Schmidt)

Mehr zum Thema: Carola Bahnsen ist das Gesicht hinter dem Café Geißner.