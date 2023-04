Glasner: Eintracht-Tief liegt nicht an der Einstellung

Frankfurts Trainer Oliver Glasner gestikuliert an der Seitenlinie. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner sieht trotz des derzeitigen sportlichen Tiefs keine Einstellungsprobleme beim Europa-League-Sieger. „Es fällt uns gerade nicht so einfach. Jeder einzelne im Club reißt sich den Arsch auf, um wieder erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass es am Samstag so weit ist in der Bundesliga. Fehlendes Engagement kann ich in keinster Weise beobachten“, sagte Glasner am Donnerstag in der Pressekonferenz.

Frankfurt/Main - Die Hessen empfangen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach.

Nach sechs sieglosen Bundesliga-Spielen ist Frankfurt aus den internationalen Rängen gerutscht. „Es war nicht unsere Absicht, so viele Spiele zu verlieren, um da raus und in der Jägerrolle zu sein“, sagte Glasner, der am Samstag sicher auf den verletzten Außenverteidiger Philipp Max und womöglich auf den angeschlagenen Innenverteidiger Evan Ndicka verzichten muss. Mario Götze fehlt wegen einer Gelbsperre. „Wir dürfen uns nicht runterziehen lassen“, forderte der 48 Jahre alte Coach. dpa