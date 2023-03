Glasner: „Habe keinem gesagt 'ich will den Club verlassen'“

Frankfurts Trainer Oliver Glasner gestikuliert an der Seitenlinie. © Oliver Weiken/dpa/Archivbild

Die Unruhe stört Oliver Glasner auch. Er findet, dass die Nervosität irgendwie reingetragen wird bei Eintracht Frankfurt. Wie es weitergeht für ihn? Er habe noch anderthalb Jahre Vertrag, betont er.

Berlin – Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner kann die Unruhe um seine Person beim hessischen Fußball-Bundesligisten nicht nachvollziehen. „Es ist im ganzen Umfeld, ganzen Club Thema. Wir haben jetzt nicht direkt Einfluss, was in der Führungsetage dann passiert. Ich bin nicht involviert, deswegen kann und will mich dazu nicht äußern, aber natürlich ist es für keinen - egal welchen Club wir jetzt nehmen - schön, wenn etwas Unruhe ist“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher dem TV-Sender Sky. Er habe es schon oft gesagt, er habe noch über ein Jahr Vertrag.

Berichte über Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Sportvorstand Markus Krösche hatten zuletzt die Situation der sportlich derzeit angeschlagenen Frankfurter befeuert. Glasner hatte diese Berichte dementiert und von einer hervorragenden Zusammenarbeit gesprochen. Zuletzt hatte er nach dem 0:2 beim 1. FC Union Berlin und dem fünften sieglosen Pflichtspiel nacheinander eine denkwürdige Pressekonferenz gegeben und unter anderem gesagt, dass er besser nichts sage zur Leistung, sonst würde es kritisch für ihn. Er sei diesmal so vorsichtig, weil alles, was er sage, könne und werde gegen ihn verwendet werden.

„Mir erklären sie immer 'Es ist Frankfurt, es ist Frankfurt'. Vielleicht sollte man sich noch mal Gedanken machen, ob es klug ist, von medialer Seite so zu agieren“, sagte Glasner dem Sender Sky. Die Nervosität werde „irgendwie reingetragen“. Er wisse auch nicht, wer so nervös sei. „Ich habe 16, 17 Monate noch Vertrag. Christian Streich hat gerade seinen Vertrag verlängert, der im Sommer ausläuft und keiner war nervös. Ich weiß es nicht, warum alle so nervös sind. Ich habe keinem gesagt 'ich will den Club verlassen'. Alles, was ich sage, wird mir eh nicht geglaubt und deswegen sage ich gar nichts dazu.“

Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung Glasners, der mit der Eintracht in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen hatte, interessiert sein. Die Spurs sollen demnach bereits Kontakt mit Glasnes Berater aufgenommen haben. dpa