Glasner kündigt Gespräch mit Frankfurts Europa-Held Borré an

Rafael Borré von Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Oliver Glasner (r) klatschen beim Auswechseln. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner will auf den derzeit unzufriedenen Stürmer Rafael Borré zugehen. „Ich werde mit ihm mal ein längeres Gespräch führen. Ich habe einerseits Verständnis, dass er nicht zufrieden ist. Aber es sollte auch nicht die Mannschaft der Leidtragende sein“, sagte Glasner am späten Mittwochabend nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft in der Champions League bei Tottenham Hotspur.

London - Der Trainer war damit konfrontiert worden, wie sich Borré nach seiner Einwechslung in der 69. Minute auf dem Feld verhalten habe.

„Momentan ist er so ein bisschen gefangen in dieser nachvollziehbaren Konstellation. Was uns als Eintracht nicht zufriedenstellt“, sagte Glasner. Der 48-Jährige zog Parallelen zu seiner eigenen Laufbahn. Borré war im Mai noch gefeierter Eintracht-Held, als er im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers erst den 1:1-Ausgleich erzielte und später den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen verwandelte. In dieser Saison ist der 27 Jahre alte Kolumbianer nur Reservist, weil meistens Neuzugang Randal Kolo Muani in der Spitze spielt. dpa