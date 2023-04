Glasner lobt Wirtz: Wird Nationalmannschaft mitprägen

Bundesliga

+ © Arne Dedert/dpa Frankfurts Trainer Oliver Glasner gestikuliert an der Seitenlinie. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat Florian Wirtz von Bayer Leverkusen eine strahlende Zukunft vorhergesagt und den Nationalspieler besonders gelobt. „Er ist eines der größten deutschen Talente, weil er viel mitbringt - Spielwitz, Torgefahr, Kreativität, Fleiß. Das ist ein Spieler, der die nächsten Jahre die deutsche Nationalmannschaft mitprägen wird.

Frankfurt/Main - Es ist einfach ein toller Spieler“, sagte Glasner über den 19-Jährigen, der nach einer schweren Verletzung derzeit zu alter Stärke zurückfindet.

Auf die Frage, ob es sich um einen Mario Götze in jung handelt, scherzte Glasner: „Ich kenne Mario nicht in jung.“ Der WM-Siegtorschütze von Rio 2014 wechselte erst im vergangenen Sommer mit 30 Jahren zur Eintracht und spielt seither eine ordentliche Rolle. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen Leverkusen und Frankfurt in der Bundesliga aufeinander. Für beide Teams geht es um den Einzug in den Europapokal. In den vergangenen sieben Gastspielen in Leverkusen holte die Eintracht keinen Punkt bei einem Torverhältnis von 3:25. dpa