Glatteis-Warnung des DWD: Kein Präsenzunterricht in zwei hessischen Landkreisen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Meteorologen erwarten erhebliche Glatteisgefahr auf Hessens Straßen. Zwei Kreise setzen daher den Präsenzunterricht an Schulen aus.

Frankfurt – Nach einer eiskalten Nacht haben viele Hessen den Sonntag (18. Dezember) bei ruhigem Winterwetter genießen können. In der Nacht auf Sonntag sank das Thermometer in Nord- und Osthessen auf bis zu minus 14,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) indes mitteilte. Die kältesten gemessenen Orte waren demnach Fulda-Horas und Burgwald-Bottendorf (Kreis Waldeck-Frankenberg).

Mit der ruhigen Wetterlage ist am Montag (19. Dezember) jedoch Schluss: In der zweiten Nachthälfte setzen dem DWD zufolge gefrierender Regen ein. Die Nässe kann auf den gefrorenen Böden für erhebliche Glatteisgefahr sorgen.

Glatteis macht Teilen Hessens am Montag (19. Dezember) zu schaffen. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Zwei hessische Landkreise setzen Präsenzunterricht aus

Aufgrund des vorhergesagten Glatteises setzen der Lahn-Dill-Kreis und der Landkreis Limburg-Weilburg den Präsenzunterricht an den Schulen am Montag (19. Dezember) aus. Dort, wo die Schulen gefahrlos erreichbar seien, werde zwar eine Notbetreuung sichergestellt, teilten die Kreise mit. Ansonsten böten die Schulen auch Distanzunterricht an. (cas)