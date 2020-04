Mann erschießt seine Ehefrau: Löste sich der Schuss versehentlich?

Mord oder Unfall? In Einbeck im Landkreis Northeim in Niedersachsen wurde eine 27-Jährige erschossen - mutmaßlicher Schütze ist ihr Ehemann.

Einbeck - Ein 48 Jahre alter Mann aus Einbeck im Landkreis Northeim (Niedersachsen) soll am Dienstag (14.04.2020) seine 27-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Einbeck erschossen haben. Die Pistole soll der Mann illegal erworbenen haben.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen, die in der Sache jetzt ermittelt, am Freitag mit. Der Tatzeitpunkt war am Dienstag um kurz nach Mitternacht.

Frau in Einbeck erschossen: Staatsanwaltschaft Göttingen zu den Ermittlungen

Der Fokus der Ermittlungen richtet sich laut Andreas Buick, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen auf die Frage, ob es sich um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt oder ob der Beschuldigte die Geschädigte möglicherweise fahrlässig tötete, weil sich unbeabsichtigt ein Schuss löste.

Frau in Einbeck erschossen: Mann hat selbst den Notruf gewählt

Unmittelbar nach der Tat, so Buick weiter, habe der Beschuldigte über die Notrufleitung der Feuerwehr mitgeteilt, dass er glaube, seine Ehefrau erschossen zu haben. Da der 48-Jährige massiv unter Alkoholeinfluss gestanden habe und ein Arzt aufgrund des Zustandes des Beschuldigten eine Haftfähigkeit verneint habe, sei der Einbecker unter polizeilicher Bewachung zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Frau in Einbeck erschossen: Mutmaßlicher Täter auf freiem Fuß

Zum derzeitigen Zeitpunkt bestehe kein dringender Tatverdacht wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, betonte Buick. Der bislang unbestrafte 48-Jährige wurde aus diesem Grunde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Er schweige zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Axel Gödecke

In Göttingen läuft derzeit der Mordprozess gegen Frank N., der im September 2019 in Göttingen-Grone zwei Frauen auf offener Straße getötet haben soll - jetzt gab es eine überraschende Wende im Prozess.

Für Aufsehen sorgte auch ein Mordfall in Lindau: Ein 60-Jähriger soll Anfang Juli 2019 im Verlauf eines Trennungsstreits mit einem Küchenmesser zunächst auf eine Freundin seiner Ex-Partnerin eingestochen und diese schwer verletzt haben. Danach habe er seine frühere Lebensgefährtin durch neun mit voller Wucht ausgeführte Messerstiche in den Rumpfbereich getötet. Laut der Aussage eines Polizeibeamten vor Gericht, soll der Tat häusliche Gewalt vorausgegangen sein.

