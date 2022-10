Götze startet für Eintracht gegen Dortmund

Frankfurts Mario Götze gestikuliert. © Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Ex-Weltmeister Mario Götze steht im Bundesliga-Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund in der Startelf von Eintracht Frankfurt. Der 30 Jahre alte Götze und Jesper Lindström bilden am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gemeinsam mit Stürmer Randal Kolo Muani die Offensive des Europa-League-Siegers. In der Abwehr spielt Tuta nach abgesessener Sperre aus dem Champions-League-Spiel wieder anstelle von Hrvoje Smolcic.

Frankfurt/Main - Der sonst gesetzte Djibril Sow sitzt diesmal zunächst auf der Bank.

BVB-Chefcoach Edin Terzic nimmt im Vergleich zum 0:0 gegen Manchester City zwei Veränderungen vor. Salih Özcan und Donyell Malen rücken in die erste Elf, dafür sitzen Emre Can und Giovanni Reyna zunächst auf der Bank. Dort muss auch Stürmer Anthony Modeste zunächst Platz nehmen. Im Sturm spielt erneut der 17 Jahre alte Youssoufa Moukoko. Ohne den fehlenden Raphael Guerreiro muss erneut der Belgier Thorgan Hazard als defensiver Außenbahnspieler aushelfen. dpa