„Goldgräberstimmung“ an Autobahnen: PV-Anlagen ohne Genehmigung möglich

Photovoltaik-Parks werden in Zukunft vermutlich sehr viel öfter an Autobahnen entstehen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

200 Meter neben Autobahnen und Bahnlinien dürfen jetzt ohne Genehmigung PV-Anlagen errichtet werden. Diese Änderung im Baurecht sorgt auch für Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - „Bei allen Kommunen entlang der A7, der A66 und der Schnellbahnstrecken gehen seit Wochen Anfragen von Investoren ein“, berichtet Heiko Stolz, Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Fulda. Im Regierungspräsidium Kassel wurden Ende März schon Anfragen für mehr als 100 Hektar PV-Flächen gezählt. Der Grund für den Boom ist das im Januar geänderte Baurecht. Investoren, die 200 Meter neben Autobahnen und großen Bahnlinien bauen wollen, müssen die Freiflächen-PV-Anlagen nur noch anzeigen. Eine Baugenehmigung ist nicht mehr nötig.

Die RhönEnergie-Gruppe sieht sich in einer Doppelrolle. Einerseits steht sie in der Verantwortung, die zukünftigen Freiflächenanlagen mit Stromanschlüssen zu versorgen, andererseits will die RhönEnergie selbst in PV-Anlagen investieren. „Die Privilegierung von Flächen an Autobahnen und mehrspurigen Bahnstrecken zur Bebauung mit PV-Anlagen ist auch für unser Tochterunternehmen, die RhönEnergie Erneuerbare GmbH, ein wichtiges Thema“, erklärt ein Sprecher. „Andererseits beobachten wir dadurch eine gewisse ‚Goldgräberstimmung‘ – teilweise mit unseriösen Angeboten.“