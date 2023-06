Goodyear: Stellenstreichung stößt bei Gewerkschaft auf Protest

550 Goodyear-Mitarbeiter sollen bis Ende 2024 ihren Job verlieren. Aus der Belegschaft kommt großer Protest. © Uwe Anspach/dpa

Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau wollen sich Goodyear-Beschäftigte am 3. Juli vor dem Fuldaer Werk versammeln. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz!“: So betitelt die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) ihre Pressemitteilung zum Protest beim Goodyear-Werk in Fulda. Die nicht-öffentliche Betriebsversammlung findet demnach am Montag (3. Juli) um 13 Uhr statt. Bis zu 1000 Beschäftigte des Unternehmens wollen sich laut Ankündigung auf Einladung des Betriebsrats zunächst vor dem Haupteingang zum Fuldaer Werk treffen.

Goodyear hatte angekündigt, in seinem Werk in Fulda 550 Stellen zu streichen. Die Gewerkschaft IGBCE ruft zum Protest gegen diesen Schritt auf. „Wir erwarten, dass die Beschäftigten ihrem Ärger Luft machen werden“, wird Anne Weinschenk, Leiterin des Bezirks Mittelhessens der IGBCE, in der Mitteilung zitiert. Bereits 2019 hatte Goodyear in Fulda Arbeitsplätze gestrichen. „Jetzt reicht es!“, so Weinschenk weiter. „Der Betrieb braucht keinen weiteren Arbeitsplatzabbau, sondern Investitionen. Der Arbeitgeber muss sich darauf einstellen, dass wir mit allem kämpfen werden, was wir zur Verfügung haben. Um jeden einzelnen Arbeitsplatz.“