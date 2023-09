„Größerer Polizeieinsatz“: Mann ruft Polizei in Frankfurt an – und kündigt Straftaten in Wiesbaden an

Drohung

Ein Anruf bei einem Frankfurter Polizeirevier löst einen „größeren Polizeieinsatz“ in Wiesbaden aus. Jetzt ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei.

Wiesbaden – Ein Anruf bei einem Frankfurter Polizeirevier hat am Sonntagabend (3. September) einen „größeren Polizeieinsatz“ in Wiesbaden ausgelöst, wie die Polizei am Sonntag in Wiesbaden mitteilte. Den Angaben zufolge hatte ein Mann am frühen Abend bei der Frankfurter Wache angerufen und indirekt mit Straftaten gedroht. Er habe angegeben, sich in einer Grünanlage an der Friedrich-Ebert-Allee in Wiesbaden aufzuhalten.

+ Polizisten durchsuchen am Sonntagabend (3. September) das Gelände rund um das Kongresszentrum und die angrenzenden Grünflächen. © 5VisionNews

„Größerer Polizeieinsatz“ in Wiesbaden: Durchsuchungen ergebnislos, Kriminalpolizei übernimmt

Nachdem die Wiesbadener Polizei über den Sachverhalt informiert worden war, seien Einsatzkräfte verschiedener umliegender Polizeidirektionen alarmiert und entsandt worden, hieß es. Auch die Feuerwehr Wiesbaden und die Stadtpolizei Wiesbaden seien im Einsatz gewesen. Vor Ort sei der Bereich um das Kongresszentrum sowie die angrenzenden Grünflächen abgesperrt und durchsucht worden.

Die Durchsuchungen seien ergebnislos verlaufen, die Einsatzmaßnahmen gegen 20.55 Uhr beendet worden. Die weiteren Ermittlungen habe die Kriminalpolizei Wiesbaden übernommen. (cas)

