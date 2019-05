Appell an die Bürger - Sie sollen Brutstätten für Krankheitserreger entfernen

Werden die Sommer in Deutschland immer heißer, steigt laut Kreisgesundheitsamt die Gefahr, dass Stechmücken auch Tropenkrankheiten übertragen. Foto: dpa

Kreis Groß-Gerau Gesundheitsamt appelliert an die Bürger, dass sie die Brutstätten für Krankheitsüberträger abdecken oder entfernen sollen. Der Grund: Tropische Mücken sind auf dem Vormarsch.

Groß-Gerau - In der Vergangenheit waren Tropenkrankheiten nur ein Risiko für Fernreisende, doch aufgrund des Klimawandels lassen sich die Überträger gefährlicher Krankheitserreger mittlerweile auch in Deutschland nieder, informiert die Kreisverwaltung. Tropische Mücken wie die Asiatische Tigermücke oder die Asiatische Buschmücke seien bei uns in Deutschland auf dem Vormarsch. Beide Mückenarten könnten gefährliche Krankheiten übertragen, informiert auch das Kreisgesundheitsamt.

Die aus Asien stammende Tigermücke gelte als besonders gefährlich: Weit mehr als 20 vor allem aus den Tropen bekannte Krankheitserreger könne diese Art nachweislich übertragen - darunter das Dengue-, West-Nil- und Gelbfieber-Virus sowie das Zika-Virus.

Bisher bestehe bei uns keine Gefahr durch einen Mückenstich: Die meisten Viren tropischer Krankheiten bräuchten lange, mehrere Wochen dauernde Phasen anhaltend hoher Lufttemperaturen (25 Grad und höher), um sich in den Stechmücken zu vermehren. Diese Bedingung sei bislang in Deutschland nicht gegeben, könnte sich aber durch den Klimawandel immer häufiger einstellen, warnt das Kreisgesundheitsamt.

Asiatische Tigermücke und Asiatische Buschmücke können gefährliche Krankheiten übertragen

Um eine Ansiedelung und Verbreitung der Stechmücken zu verhindern, sollte man ihnen keine Möglichkeit zum Brüten bieten. Die Asiatische Tigermücke bevorzuge künstliche kleine Wasseransammlungen für die Eiablage.

Daher wird empfohlen, nicht benutzte Behälter, in denen sich Wasser sammeln kann (Eimer, Gießkannen, Blumentopfuntersetzer), zu entfernen oder umgedreht zu lagern. Regentonnen sollten abgedeckt und Regenrinnen regelmäßig gereinigt werden, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Planschbecken oder Vogeltränken sollten mindestens einmal wöchentlich mit frischem Wasser gefüllt werden. Einen Gartenteich kann man gern mit Fischen besetzen - Fische fressen die Stechmückenlarven. Auch räuberische Insekten wie Libellen oder Wasserkäfer fressen die Larven und bieten so einen natürlichen Schutz vor den Stechmücken.

Bekämpfung der Stechmücken liegt auch in der Verantwortung der Bürger

Mithilfe der beschriebenen Maßnahmen könne jeder Einzelne etwas zur Bekämpfung der Stechmücken beitragen. "Bitte überprüfen Sie Ihren Garten, Fensterbretter und den Balkon oder die Terrasse auf mögliche Brutstätten und vermeiden Sie über den Sommer stehende Wasseransammlungen", rät das Gesundheitsamt. Es hält weitere Hinweise und Informationen bereit und ist unter der Telefonnummer (0 61 52) 9 89-2 13 oder per E-Mail an infektionsschutz@kreisgg.de erreichbar.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. red

