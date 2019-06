Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrerin ist bei einem Unfall in Goddelau im Kreis Groß-Gerau schwer verletzt worden. Die 21-Jährige wurde am Donnerstagabend laut Polizei von einem Auto beim Abbiegen erfasst. Sie stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu. (dpa)

