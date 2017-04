Kleinbus erfasst Dreijährigen

Groß-Umstadt - Ein dreijähriges Kind wird heute Nachmittag bei einem Unfall in Groß-Umstadt schwer verletzt. Es kam in ein Krankenhaus.

Es ist etwa 16 Uhr als das dreijährige Kleinkind aus Groß-Umstadt die Straße an der Kreuzung Spremberger Straße/Habitzheimer Straße überquert, wohl ohne auf den Verkehr zu achten, so die Polizei. Dabei erfasst ein 62-Jähriger aus Groß-Zimmern mit seinem Kleinbus das Kind. Es wird bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleinbus-Fahrer erleidet einen Schock, so die Beamten weiter. (jo)

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa