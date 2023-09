Großbrand in Groß-Umstadt: Feuerwehr kämpft gegen Flammen – Lagerhalle einsturzgefährdet

Von: Anna Kirschner

Großbrand in einer Lagerhalle in Groß-Umstadt © Skander Essadi/5VISION.NEWS

Die Feuerwehr hat den Brand in Groß-Umstadt unter Kontrolle, doch die Nachlöscharbeiten dauern an. Die Brandursache bleibt vorerst ein Rätsel.

Groß-Umstadt – Ein Großbrand in einer Lagerhalle mit Photovoltaikanlage in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hielt am Montag, 11. September, die Feuerwehr in Atem. Gegen 15.30 Uhr wurde der erste Alarm ausgelöst. Das berichtet die Polizei Südhessen. Aufgrund der Schwere des Brandes wurde die Alarmstufe auf „F3, Großbrand“ erhöht und zusätzliche Einsatzkräfte und Ressourcen angefordert. Auch das technische Hilfswerk war vor Ort. Beim Brand und Einsatz wurde niemand verletzt.

Wie die Feuerwehr auf ihrer Website schreibt, unterstützen die Feuerwehren aus den Nachbargebieten Dieburg, Pfungstadt, Reinheim, Lengfeld und Groß-Bieberau sowie die Werkfeuerwehr Merck. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, schreibt 5Vision.News. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis in die Nacht hinein an, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern. Laut Feuerwehr Groß-Umstadt war Einsatzende um 3.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen.

Großbrand in Groß-Umstadt – Löscharbeiten bis tief in die Nacht

Auf Facebook schrieb die Feuerwehr Groß-Umstadt am Montagabend: „Aktuell wird die Halle umfangreich mit Löschschaum geflutet, parallel dazu werden Luftproben genommen, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen.“

Die Lagerhalle in der Wächtersbacher Straße in Groß-Umstadt wird laut Polizeibericht aktuell von einer Entrümpelungsfirma genutzt. Das Technische Hilfswerk schätzt die Halle der Mittelung nach als einsturzgefährdet ein. Für Ermittlung sei es noch zu früh, teilte die Polizei auf Nachfrage mit, da die Halle erst sicher sein muss. Brandursache und Schadenshöhe sind also noch unklar. (anki)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft und ergänzt.

