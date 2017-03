Razzia gegen rockerähnliche Gruppierung der Osmanen

Wiesbaden - Gegen die rockerähnliche Gruppierung der Osmanen führten Einsatzkräfte heute eine Razzia durch. Im Visier der Fahnder waren auch mehrere Objekte in der Region, in Münster, Babenhausen, Eppertshausen und Dreieich.

Sowohl in Münster in der Troppauer Straße als auch in Eppertshausen in der Nieder-Röder-Straße fanden Hausdurchsuchungen statt. Wie uns Leser berichteten, war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das zuständige Polizeipräsidium in Darmstadt verwies am Morgen auf das Landeskriminalamt in Wiesbaden, das den Einsatz leitete. Auf Anfrage hieß es dort, dass Ermittlungen betreffend einer „rockerähnlichen Gruppierung“ der Grund für den Durchsuchungen waren.

+ Bild vom Einsatz in Münster. © Th. Meier Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurden bei der „Osmanen“-Gruppierung ab 6 Uhr wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mehrere Objekte in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durchsucht. In der Region waren zwei Objekte in Münster und jeweils ein Objekt in Babenhausen, Eppertshausen und Dreieich betroffen. Zudem waren die Fahnder in Hessen noch in Bad Homburg, Limburg und Biebertal im Einsatz.

Die Durchsuchungsmaßnahmen richteten sich laut Staatsanwaltschaft gegen insgesamt zehn Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 56 Jahren und zwei Firmen. Bei der bundesweiten Aktion stellten die Ermittler unter anderem Firmenunterlagen, Datenträger, Speichermedien, geringe Mengen Marihuana, Softair-Waffen sowie 125.000 Euro Bargeld sicher. Die Maßnahmen verliefen laut Staatsanwaltschaft störungsfrei. An dem Einsatz waren über 350 Polizeibeamte, darunter auch Spezialeinheiten, beteiligt.

Im November 2016 hatten zuletzt mehr als 1000 Polizeikräfte in sechs Bundesländern rund 50 Wohnungen, Gewerberäume und Büros im Rocker-Milieu durchsucht. Unter anderem in Dietzenbach. In der Kreisstadt haben die Osmanen auch ihr World Chapter (Hauptsitz). Zudem fanden Durchsuchungen in Münster, Bad Homburg, Friedberg, Rodgau, Offenbach, Hofheim am Taunus, Roßbach, Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau, Dieburg, Obertshausen, Nidda, Frankfurt, Gelnhausen und Linsengericht statt. Dabei wurden sieben Männer festgenommen, sechs in Hessen und ein Verdächtiger im Saarland. (dr)

Archivbilder: