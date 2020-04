Weil ihr ein Hund vors Rad läuft: Frau stürzt schwer – Halterin mit dreister Aktion

In Großkrotzenburg nahe Hanau ist eine Frau schwer gestürzt, weil ihr ein Hund vors Fahrrad gelaufen war. Der Besitzerin des Tiers war das offenbar egal.

In Großkrotzenburg bei Hanau* stürzt eine Radfahrerin schwer gestürzt

bei Hanau* stürzt eine schwer gestürzt Der Frau läuft ein Hund vors Rad

läuft ein vors Rad Die Besitzerin mit dreister Aktion

Großkrotzenburg - Weil ihr ein Hund plötzlich vors Rad gelaufen war, ist eine Frau in Großkrotzenburg nahe Hanau mit ihrem Fahrrad schwer gestürzt. Das Polizeipräsidium Südosthessen fahndet nun nach der Besitzerin des Hundes, der den Unfall verursacht hat.

Unfall in Großkrotzenburg bei Hanau: Hund rennt Frau ins Fahrrad

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend (27.04.2020). Die 51 Jahre alte Frau aus Mainhausen war gegen 18.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem auf dem Leinpfad in Großkrotzenburg bei Hanau unterwegs. Etwa auf Höhe der Tennisplätze rannte plötzlich ein kleiner schwarzer Hund vor ihr Fahrzeug. Die Radfahrerin stürzte schwer und hat sich dabei vermutlich das Handgelenk gebrochen. Zudem erlitt die 51-Jährige Hautabschürfungen im Gesicht sowie an ihren Händen und Beinen.

Die Hundebesitzerin blieb wohl einen Moment lang stehen, soll sich daraufhin aber geweigert haben, ihre Personalien herauszugeben. Bis zum Eintreffen der inzwischen dazugerufenen Polizei war die Frau bereits mit ihren insgesamt drei Hunden in Richtung Großkrotzenburg weitergegangen. Nach dieser dreisten Aktion wird nun nach ihr in der Region Hanau gesucht.

Fahrrad stößt mit Hund zusammen: Polizei sucht Zeugen von Unfall in Großkrotzenburg nahe Hanau

Erste Zeugen erzählten im Gespräch mit der Polizei, dass die Gassigeherin schon öfter in der Gegend um Hanau gesehen wurde und daher vermutlich in der Nähe wohnt. Sie hatte zwei kleine Hunde und einen braunen Setter (ein mittelgroßer Jagdhund) dabei und war in Begleitung eines Mannes, der ebenfalls nicht mehr am Unfallort anzutreffen war.

Wer den Unfall in Großkrotzenburg bei Hanau beobachtet hat und Hinweise auf die Frau geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Großauheim unter der Rufnummer 06181 95970 in Verbindung zu setzen.

msc

Erst kürzlich hat ein Hund in der Nähe von Hanau einen Mann angegriffen. Die Besitzerin des Hundes kümmerte das wenig. Bei einem anderen Fall bei Hanau ist ein Streit um einen pinkelnden Hund eskaliert. Mehrere Männer griffen einen 51-Jährigen an.