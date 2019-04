Frontalcrash an Ostersonntag mit vier Verletzten

Am Ostersonntag werden bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße 3271 bei Gründau vier Personen verletzt.

Gründau - Gegen 12.40 Uhr befuhr laut Polizei ein 24-jähriger Büdinger mit seinem Ford KA die L3271 von Breitenborn kommend in Fahrtrichtung Gründau. Ihm kam ein 79-jähriger Opel-Fahrer aus Limeshain entgegen. In einer leichten Rechtskurve in Höhe von Hain-Gründau geriet der Büdinger aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr; beide Fahrzeuge kollidierten.

Die Fahrer, sowie die Mitfahrerinnen im Opel (74 und 16 Jahre) wurden leichtverletzt zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

dr

