Großbrand: Haus und Porsche von Feuerwehrmann fackeln ab - Mega-Schaden

Bei einem Großbrand in Gründau-Lieblos hat die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Ein Haus und ein Porsche fackeln ab. Der Schaden ist immens.

Gründau - Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr brach in der Straße "Im Euler" in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) ein Feuer aus. Bei dem Großbrand standen plötzlich zwei Häuser in Flammen. Vermutlich wollte zuvor jemand Unkraut mit einem gasbetriebenen Abflammgerät entfernen. Dabei entzündete sich ein Gebüsch. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und griff auf beide Wohnhäuser über. Ein im Garten stehender Heizpilz verschlimmerte die Situation für die Einsatzkräfte nur noch.

Brand in Gründau: Auch Porsche 911 Targa Oldtimer brennt

Bei dem Feuer brannte auch ein gelb-goldener Porsche 911 Targa Oldtimer komplett aus. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 700.000 Euro. Rund 100 Feuerwehrleute aus dem Main-Kinzig-Kreis waren mehrere Stunden im Einsatz. Ein Helfer wurde bei den Löscharbeiten verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Besonders bitter: Das nun völlig zerstörte Haus gehört einem aktiven Feuerwehrkameraden.

dr

