Grüne, CDU und FDP in Kassel stimmen für Koalitionsvertrag

Kassel steuert auf ein Jamaika-Bündnis zu. Nach dem Scheitern der rot-grünen Rathauskoalition in der nordhessischen Stadt wollen dort erstmals Grüne, CDU und FDP eine Koalition eingehen. Die Mitgliederversammlungen der drei Parteien hätten für einen entsprechenden Vertrag gestimmt, teilten Grüne, CDU und FDP am Samstagabend gemeinsam mit. Der Koalitionsvertrag soll demnach am 20.

Kassel - Dezember unterzeichnet werden.

Die Koalition aus SPD und Grünen war bereits im Juni geplatzt. Es folgte ein monatelanger parteiinterner Streit bei den Kasseler Sozialdemokraten. Nachdem die Partei zunächst Koalitionsgespräche mit der CDU aufgenommen hatte, beschloss sie deren Abbruch später mehrheitlich - gegen den Willen von SPD-Oberbürgermeister Christian Geselle. Geselle hatte daraufhin angekündigt, bei der Oberbürgermeisterwahl, die voraussichtlich im März 2023 stattfinden wird, nicht mehr als SPD-Kandidat, sondern als unabhängiger Bewerber antreten zu wollen.

Die SPD schickt nun mit Isabel Carqueville eine eigene Kandidatin ins Rennen. Für die CDU ist Hessens ehemalige Justizministerin Eva Kühne-Hörmann nominiert. Ebenfalls ins Kasseler Rathaus einziehen wollen Sven Schoeller (Grüne) und Violetta Bock (Linke). dpa