Grüne wollen Al-Wazir für Ministerpräsidenten-Amt nominieren

Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) spricht im Landtag. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir soll beim heutigen Parteitag der hessischen Grünen in Wetzlar zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert werden. Es sei an der Zeit, einen Dreikampf um die Staatskanzlei aufzunehmen, hatte der Vize-Regierungschef vor der Mitgliederversammlung erklärt. Es sei das erste Mal, dass Hessens Grüne mit einem eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf gingen.

Wetzlar - In Hessen soll am 8. Oktober gewählt werden. Zum Grünen-Parteitag erwartet der Vorstand mehr als 1000 Teilnehmer, es ist ein Grußwort vom Bundesvorsitzenden Omid Nouripour geplant. Es soll auch über die Besetzung der Landesliste zur Landtagswahl abgestimmt werden. Auf Listenplatz 1 kandidiert Wissenschaftsministerin Angela Dorn, auf Platz 2 Al-Wazir. Bei den Grünen wird laut Satzung jeder ungerade Listenplatz mit einer Frau besetzt. dpa