Grüne wollen Wahlprogramm verabschieden

Der hessische Grünen-Vorsitzende Tarek Al-Wazir spricht auf dem Länderrat der Grünen. © Boris Roessler/dpa

Drei Monate vor der Landtagswahl in Hessen wollen die Grünen ihr Wahlprogramm bei einem Parteitag verabschieden. An diesem Samstag (11.00 Uhr) erwarten sie dabei in Frankfurt nach eigenen Angaben mehr als 500 Teilnehmer. In Hessen sind Grünen-Parteitage offene Mitgliederversammlungen.

Frankfurt/Main - Seit fast einem Jahrzehnt sitzen die Grünen zusammen mit der CDU auf der Regierungsbank in Wiesbaden. Die Partei will nach eigenen Worten ohne vorherige Koalitionsaussage stärkste Kraft in Hessen werden und mit ihrem heutigen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hier erstmals einen grünen Ministerpräsidenten stellen. Bei dem Parteitag wollen die Grünen mehrere Stunden lang über ihr „Regierungsprogramm 2024 bis 2029“ debattieren. Die hessische Landtagswahl ist am 8. Oktober. dpa