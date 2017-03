Steine auf Auto geworfen

Gudensberg - Zwei Unbekannte haben in Nordhessen Steine von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen.

Der Stein zerstörte am Samstag die Windschutzscheibe, dennoch konnte der 23 Jahre alte Fahrer die Spur halten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er gab an, vor der Tat zwei Personen mittleren Alters auf der Fußgängerbrücke über die Autobahn 49 nahe Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) gesehen zu haben. Von den Tätern fehlte auch am Montag noch jede Spur. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge 800 Euro. (dpa)

