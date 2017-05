Hofheim - Für das Pfingstwochenende bietet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) günstige Tickets an.

Wer an diesem Wochenende ein Tagesticket kaufe, dürfe damit bis einschließlich Montag fahren, teilte der RMV in Hofheim am Mittwoch mit. Im günstigsten Fall können die Bahngäste daher mit einer Fahrkarte drei Tage lang beliebig oft unterwegs sein. Das Angebot gilt zwischen dem 3. (Samstag) und dem 5. Juni (Montag). (dpa)

