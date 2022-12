Güterzug in Bebra verliert Schweröl

Teilen

Am Bahnhof Bebra ist aus acht Waggons eines Güterzugs Schweröl ausgetreten. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Samstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Es seien nur kleinste Mengen aus den jeweiligen Ventilen ausgetreten. Der restliche Zugverkehr ist, abgesehen von dem betroffenen Gleisabschnitt, nicht beeinträchtigt.

Bebra - Der Zug pendelt den Angaben zufolge zwischen Hamburg und Österreich mit Halt in Bebra und wurde am Donnerstag in Hamburg geleert. Warum das Schweröl dennoch ausgetreten ist, konnte noch nicht gesagt werden. Die Feuerwehr vermutet laut Polizei als Ursache Starkregen, der sich mit den Ölresten in den Waggons vermischt habe. Derzeit sei die Feuerwehr unter anderem mit der Reinigung der Ventile beschäftigt. dpa