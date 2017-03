Gullydeckel ausgehoben: Jugendliche attackieren Zeugen und Beamte

Mörfelden-Walldorf - Zwei betrunkene Jugendliche haben in Mörfelden-Walldorf einen Gullydeckel ausgehoben und einen Zeugen mit einem Messer bedroht.

Die beiden 17-Jährigen seien festgenommen worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Dabei hätten sie die Beamten attackiert, verletzt worden sei aber niemand. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie das Duo am Montagabend den Gullydeckel angehoben hatte. Ein 52-Jähriger sprach sie an, daraufhin wurde er von einem der beiden mit einem Messer bedroht. Die Jungs flüchteten, wurden später aber am Bahnhof von der Polizei erwischt. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa