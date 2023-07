Gummi- statt Giftschlange in Wiesbaden eingefangen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kurioser Einsatz für die Wiesbadener Feuerwehr: Ein besorgter Spaziergänger hat per Notruf eine angebliche Giftschlange gemeldet, die er in einem Gebüsch entdeckt hatte. Nach Angaben einer Sprecherin der Feuerwehr vom Donnerstag rückten Einsatzkräfte am frühen Mittwochabend mit einem Fahrzeug aus, das speziell mit Zangen, Fanghaken und bissfesten Handschuhen ausgerüstet ist.

Wiesbaden - Als die Feuerwehrleute ankamen, wurde allerdings schnell klar: Bei der mutmaßlichen Giftschlange handelte es sich lediglich um eine Attrappe aus Gummi.

Wer sie dort abgelegt hatte und warum, war zunächst nicht klar. Die Feuerwehrleute nahmen die Gummischlange demnach mit auf die Wache, sodass sich keine weiteren Menschen mehr vor ihr erschrecken konnten.

Wie die Wiesbadener Feuerwehr weiter mitteilte, kommt es allerdings immer wieder zu Einsätzen, bei denen tatsächlich giftige oder wilde Tiere eingefangen werden müssen. Deswegen werden der Sprecherin zufolge alle Feuerwehrleute im Umgang mit solchen Tieren von Reptilien-Experten geschult, um Menschen im Ernstfall vor Bissen oder anderen Gefahren schützen zu können. dpa