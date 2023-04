Gut für Schifffahrt: Edersee zu 97 Prozent gefüllt

Teilen

Eine Forsythie blüht an der Promenade am Ufer des Edersees. © Uwe Zucchi/dpa

Pünktlich zur Ferienzeit ist der Edersee zu 97 Prozent gefüllt. Das ist gut für die Schifffahrt und den Tourismus. Die Branche wappnet sich aber schon für einen erneut trockenen Sommer mit fast leergelaufenem See.

Waldeck/Verden - Der Edersee in Nordhessen ist pünktlich zu den Osterferien nahezu voll. Laut des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser (WSA) beträgt die Füllmenge des nach Volumen drittgrößten Stausees in Deutschland aktuell 97 Prozent. Das Amt im niedersächsischen Verden ist für die Bewirtschaftung der Edertalsperre im Landkreis Waldeck-Frankenberg zuständig. Mit ihrer 48 Meter hohen Staumauer kann sie 200 Millionen Kubikmeter Wasser stauen. Laut WSA waren es zuletzt 194 Millionen Kubikmeter Wasser.

„Wir liegen knapp 16 Millionen Kubikmeter über dem langjährigen Mittel“, sagte WSA-Sprecher Jens Köhne. Das sei nicht außergewöhnlich und stelle vielmehr eine optimale Talsperrenbewirtschaftung dar. „Die derzeitige Situation ist somit positiv zu bewerten.“ Denn das Wasser des Edersees wird zur Regulierung der Weser und des Mittellandkanals genutzt. Die Talsperre versorgt die Bundeswasserstraßen, damit sie schiffbar bleiben. Das Ziel der Wasserbehörde ist Köhne zufolge ein Vollstau zum 1. Mai. Im vergangenen Jahr wurde es erreicht. Für 2023 ist das WSA zuversichtlich.

Auch die Tourismus-Branche freut sich über den hohen Füllstand. Er sei wichtig und entscheidend für einige Urlauber, wie beispielsweise Wassersportler, erklärte Lisa Zölzer, Sprecherin der Edersee Marketing GmbH. „Dementsprechend freuen wir uns, dass der Wasserstand des Edersees derzeit sehr hoch ist und hoffen auch, dass dies über den Sommer gehalten werden kann.“ Der Edersee leidet seit Jahren unter der Trockenheit im Sommer und läuft in den heißen Monaten fast leer. Das trifft die Schifffahrt auf der Weser und den Tourismus.

„Wir werden auch dieses Jahr verstärkt auf andere Themen wie Wandern oder Fahrradfahren setzen, um den Übernachtungs- und Tagesgästen ein Angebot zu schaffen, falls wieder ein trockener Sommer bevorstehen sollte“, erläuterte Zölzer. „Ein gut gefüllter See ist und bleibt aber weiterhin ein Anziehungspunkt in der Region.“ Vor allem an der Zahl der Tagesgäste - jährlich sind das schätzungsweise zwei bis drei Millionen - mache sich das bemerkbar. Im vergangenen Jahr wurden rund 1,74 Millionen Übernachtungen in der Region Edersee gezählt.

Mit der Auslastung für das Osterwochenende ist Zölzer zufrieden. Es seien aber noch Übernachtungsmöglichkeiten frei. dpa