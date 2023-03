Geldautomat gesprengt - Bewohner von beschädigtem Gebäude in der Nacht evakuiert

Von: Florian Dörr

Bei einer Geldautomatensprengung in Guxhagen wird ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus stark beschädigt. Die Bewohner werden evakuiert.

Guxhagen - Eine heftige Explosion hat in der Nacht zum Mittwoch (15. März) Anwohner in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) aus dem Schlaf gerissen. Der erschreckende Vorfall ereignete sich gegen 4 Uhr, wie die Polizei am Morgen mitteilt. Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus gesprengt.

Nach Angaben der Polizei konnten die unbekannten Täter nach der Geldautomatensprengung an der Raiffeisenstraße in Guxhagen flüchten. Als Fluchtauto nutzen sie einen dunklen Pkw, vermutlich handelte es sich dabei um einen Audi Avant. Sie entkamen in unbekannte Richtung. Ein Hubschrauber ist in die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern eingebunden.

Geldautomat in Guxhagen gesprengt: Täter flüchten in unbekannte Richtung

Ob und - wenn ja - wie viel Bargeld die Täter erbeuteten steht zurzeit nicht fest.

Nach einer Geldautomatensprengung in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) ist auch der Schaden am Gebäude hoch. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Sicher ist dagegen: Das Gebäude, in dem die Bankfiliale untergebracht ist, wurde „erheblich“ in Mitleidenschaft gezogen. Das bestätigt die Polizei. Der Tatort gleicht einem Trümmerfeld: Schutt und Teile des Inventars wurden bei der Explosion in Guxhagen teils meterweit durch die Gegend geschleudert. Die Höhe des Sachschadens ist nach Mitteilung der Polizei noch unklar.

Polizei sucht Zeugen nach Explosion in Guxhagen

Die Hausbewohner wurden aus dem beschädigten Gebäude evakuiert. Die alarmierte Feuerwehr hat noch in der Nacht Gas-Messungen vor Ort vorgenommen. Die Kriminalpolizei ist vor Ort.

Die Polizei fragt nach der Geldautomatensprengung in Guxhagen: Wer kann Hinweise auf den Fall, die Täter oder das Fluchtauto geben? Zeugen sollen sich bei den Beamten in Homberg unter Tel.: 05681-7740 melden. (fd)

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Geldautomat in einem Supermarkt in Schwalmstadt in die Luft gesprengt. Auch hier sind die Täter auf der Flucht. Das Gebäude wurde schwer beschädigt.