Bahn-Zugbegleiter soll 1800 Euro veruntreut haben

Guxhagen/Kassel - Die Bundespolizei hat im nordhessischen Guxhagen die Wohnung eines Zugbegleiters durchsucht, der rund 1800 Euro veruntreut haben soll.

Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG steht im Verdacht, eingenommenes Geld in fünf Fällen nicht bei seinem Arbeitgeber abgegeben zu haben. Wie die Bundespolizei in Kassel am Donnerstag weiter mitteilte, hatten seine Vorgesetzten Verdacht geschöpft und Strafanzeige gegen den 37-Jährigen erstattet. Gegen den Mann, der erst seit Dezember 2016 bei der Deutschen Bahn arbeitet, läuft seit Mitte März ein Verfahren wegen des Verdachts der Untreue. Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler Beweismittel wie ein mobiles Datenterminal und Blankovordrucke für Fahrscheine sicher. (dpa)

