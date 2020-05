Leiche mit Verbrennungen gefunden

Große Aufregung in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg): Ein bislang unbekannter Toter ist dort entdeckt worden.

Update vom Montag, 04.05.2020, 13.46 Uhr: Wenige Stunden nach dem Leichenfund in Hadamar bleibt weiter unklar, was sich in dem kleinen Ort bei Limburg abgespielt hat. Am Montagmorgen (04.05.2020) wurde dort an einem Feldweg Richtung Hintermeilingen ein toter Mann gefunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt dem Vernehmen nach in alle Richtungen, machte aber auf Anfrage zunächst keine Angaben zu dem Fall. Die Leiche hatte wohl Verbrennungen aufgewiesen. Wie der Mann zu Tode kam, müssen nun die Untersuchungen der Polizei zeigen.

Hadamar bei Limburg: Mann tot aufgefunden – Leiche weist Verbrennungen auf

Erstmeldung vom Montag, 04.05.2020, 11.44 Uhr: Hadamar – Die Polizei ermittelt derzeit in Hadamar bei Limburg. Am Ortseingang des Stadtteils Steinbach ist am Montagmorgen (04.05.2020) eine männliche Leiche gefunden worden. Klar ist bisher nur, dass diese Verbrennungen aufwies. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen, kann aber noch keine weiteren Angaben machen.

