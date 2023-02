Haftbefehl gegen mutmaßliche Islamistin außer Vollzug

Teilen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat den Haftbefehl gegen eine mutmaßliche Islamistin außer Vollzug gesetzt. Der Beschluss, durch den die 29 Jahre alte Frau unter Auflagen auf freien Fuß kommt, wurde am Donnerstag in der Verhandlung verkündet, sagte eine Gerichtssprecherin. Die in Bad Homburg geborene Frau hat damit wieder die Möglichkeit, ihre vier Kinder zu sehen.

Frankfurt/Main - Die Anklage wirft der 29-jährigen in dem seit Mitte Januar laufenden Verfahren vor, Mitglied in zwei Terrorvereinigungen im Ausland gewesen zu sein, nachdem sie 2013 mit ihrem Ehemann nach Syrien ausreiste. Außerdem warf ihr die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. Mit Schutzbefohlenen im Kampfgebiet habe sie erhebliche Verletzungen der körperlichen und seelischen Entwicklung ihrer Kinder in Kauf genommen.

Das Frankfurter OLG befasst sich erstmals bei einem solchen Terrorprozess auch mit der Fürsorgepflicht gegenüber Kindern mutmaßlicher Islamisten, die im Kampfgebiet geboren wurden. In einer persönlichen Einlassung hatte die Angeklagte sich vom IS und seiner Ideologie distanziert. Dass sie im syrischen Bürgerkriegsgebiet geblieben sei begründete sie mit der Angst, bei einer Rückkehr nach Deutschland ihre Kinder zu verlieren. dpa