Haftbefehl nach tödlichem Messerangriff in Frankfurt

Teilen

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 79-Jährigen in Frankfurt ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Der 64-jährige Verdächtige sei wegen des Vorwurfs des Totschlags in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit. Zu den näheren Hintergründen der Tat wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Frankfurt/Main - Die Ermittlungen liefen, hieß es.

Der Fall hatte sich bereits am vergangenen Samstagmorgen ereignet. Ein 79 Jahre alter Mann war bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus von Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Laut Angaben der Polizei hatte sich der Verdächtige in der Nähe des Tatorts im Stadtteil Sachsenhausen widerstandslos festnehmen lassen. dpa