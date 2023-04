Haftbefehl nach tödlichen Schüssen in Fulda erlassen

Teilen

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Nach den tödlichen Schüssen in Fulda ist gegen einen 37-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen worden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zu den genauen Hintergründen und Umständen werde weiter ermittelt.

Fulda - Bei der Polizei waren am Mittwochmorgen gegen 8.00 Uhr Zeugenhinweise auf eine leblose Person in der Adenauerstraße eingegangen. Die Einsatzkräfte fanden dort auf einem Fußweg die Leiche eines 38-Jährigen. Am Mittwochabend wurde in der Innenstadt der Tatverdächtige festgenommen. Das Opfer wurde durch fünf Schüsse in den Rumpf getötet. Laut Obduktion führten die Schusswunden zum inneren und äußeren Verbluten des Mannes. dpa