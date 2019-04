Sattelzug auf A45 ausgebrannt – Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Auf der A45 ist ein Sattelzug ausgebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein schlimmerer Schaden verhindert werden.

Hammersbach - Auf der A45 ist am Dienstagnachmittag ein Sattelzug in der Ausfahrt Hammersbach ausgebrannt. Vermutlich war ein technischer Defekt Schuld an dem Feuer. Die Brandbekämpfer aus Altenstadt und Langenselbold konnten den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern.

Totalschaden an Sattelzug, Ladung und Anhänger nicht beschädigt

Der Fahrer des Sattelzugs war aufgrund einer Reifenpanne von der Autobahn abgefahren. Er wollte dort den Schaden an seinem Reifen beheben. Nach seinen Angaben sei etwa eine halbe Stunde später plötzlich einer Feuer ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand am Auflieger und der Ladung laut Polizei kein Schaden.

Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor. An dem Sattelzug entstand aber ein Totalschaden. Die Ausfahrt in Richtung Gießen musste bis zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt werden.

red

