Hanau-Ausschuss liegt laut Vorsitzendem im Zeitplan

Marius Weiß (SPD), Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum rassistischen Anschlag von Hanau,spricht. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der Landtagsuntersuchungsausschuss zum rassistisch motivierten Anschlag von Hanau wird nach Einschätzung des Vorsitzenden Marius Weiß (SPD) in der laufenden Legislaturperiode abgeschlossen. „Für unser Ziel, dass wir fertig werden, sieht es gut aus“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Für Ende Mai nächsten Jahres sei die Vernehmung der letzten Zeugen geplant - darunter Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).

Wiesbaden - Danach seien noch weitere Termine angesetzt, bei denen es bereits um die Auswertung gehen könnte.

Bei den kommenden Ausschusssitzungen in diesem Jahr soll es unter anderem um die Erreichbarkeit des Hanauer Notrufes, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, den Umgang mit den Angehörigen und die Einsatztaktik der Polizei gehen. Am Montag (24. Oktober) soll Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zum Notausgang an einem der Tatorte befragt werden. Die Tür war am Tatabend mutmaßlich verschlossen. Überlebende und Hinterbliebene hatten Vorwürfe gegen die Behörden erhoben, weil ein möglicher Fluchtweg verschlossen war.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob es rund um die Tat zu Behördenfehlern kam. dpa