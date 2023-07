Hanau-Untersuchungsausschuss vor Ende der Beweisaufnahme

Ein Mann befestigt am 20.12.2001 vor dem Landtag in Wiesbaden ein Banner mit der Aufschrift „Hanau: Wir fordern: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen“. © Boris Roessler/dpa

Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau ist an diesem Freitag (9.30 Uhr) die voraussichtlich letzte öffentliche Sitzung geplant. Im Plenarsaal des Landesparlaments in Wiesbaden sind nach der Zeugenvernehmung eines Polizisten zum Umgang mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer Fragen an Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) vorgesehen.

Wiesbaden - Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Seit dem Sommer 2021 beschäftigen sich Abgeordnete des Landtags in dem Untersuchungsausschuss mit dem Anschlag. Dabei soll geklärt werden, ob es vor, während und nach der Tat zu Behördenversagen gekommen ist. dpa