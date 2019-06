Hattersheim: 22-Jährige verliert völlig die Kontrolle

In Hattersheim ist eine Frau vollkommen ausgeflippt (Symbolbild).

Erst ging die junge Frau auf einige Passanten am Bahnhof los, dann bekam auch die Polizei Probleme mit der 22-Jährigen. Am Ende blieb den Beamten nur eine Möglichkeit.

Hattersheim - Die 22-Jährige verlor am Freitagabend gegen 20.20 Uhr vollkommen die Fassung und beleidigte am Bahnhofsplatz in Hattersheim zunächst mehrere Passanten, wie die Polizei mitteilte. Als zwei junge Männer die junge Pöblerin ansprachen, versuchte die Frau, einen der Männer mit einer Glasflasche zu schlagen. Der Angriff konnte nur durch den anderen Mann verhindert werden.

Das hielt die offensichtlich aggressive Dame aber nicht davon ab, erneut in verbale Streitigkeiten mit einer bisher unbekannten männlichen Person zu geraten, woraufhin es zu einer Rangelei kam.

Auch die alarmierte Polizei hatte einige Schwierigkeiten, die junge Frau zu beruhigen. Auf Grund der psychischen Verfassung musste die 22-Jährige durch einen RTW behandelt werden und wurde anschließend zu einer psychiatrischen Fachklinik gebracht. Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten und Zeugen.

tom

