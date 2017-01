Vier Verletzte bei Grillversuch in Wohnzimmer

Verdacht auf Rauchvergiftung

Hattersheim - Bei dem Versuch, einen Holzkohlegrill in der Wohnung zu betreiben, sind am Donnerstagabend in Hattersheim vier Menschen verletzt worden. Dabei hatten sie noch großes Glück, denn das Unterfangen hätte mitunter sehr viel schlimmer enden können.

Der Unfall ereignet sich gegen 18 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Untertorstraße. Ersten Ermittlungen zufolge stellen drei hier wohnhafte Kinder, ein 17-jähriges Mädchen sowie zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen, einen Holzkohlegrill in das Wohnzimmer und zünden ihn an. Dann wird ihnen und dem ebenfalls in der Wohnung anwesenden, 37 Jahre alten Vater schwindelig, so die Polizei. Die vier Personen kommen wegen des Verdachts auf eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung in das Uniklinikum Frankfurt und werden hier stationär aufgenommen. Durch die Feuerwehr wurden die Wohnräume durchgelüftet, sodass diese weiterhin bewohnbar sind. (jo)

