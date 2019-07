Rätselhaft: Mann stirbt nach Festnahme und Wohnungsdurchsuchung

Symbolbild: Am Samstagmorgen ist ein 38 Jahre alter Mann in Hattersheim tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Ein 38 Jahre alter Mann wird von der Polizei verhaftet. Wenige Stunden später wird er tot in seiner Wohnung in Hattersheim aufgefunden.

Hattersheim - Ein Todesfall, der viele Fragen aufwirft, hat sich am Wochenende in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis ereignet. Ein 38 Jahre alter Mann wurde dort am Freitagabend festgenommen. Es ging um Drogen. Wenige Stunden später wurde der Mann tot in seiner Wohnung gefunden.

Die Umstände des Todes sind bislang unklar. Bisher ist nur so viel bekannt: Am Freitagabend nahmen Frankfurter Polizisten den 38-Jährigen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen am Samstagabend gegenüber dem hr. Ob es dabei um Drogenbesitz oder Drogenhandel ging, ist unklar.

Beamte durchsuchen Wohnung – mehrere weitere Festnahmen

Die Frankfurter Beamten brachten den Mann in seine Wohnung, die sie anschließend durchsuchten. In der Wohnung trafen sie etliche weitere Personen an, von denen sie mehrere festnahmen. Was ihnen vorgeworfen wird, ist nicht bekannt.

Eine Cousine fand den 38 Jahre alten Mann dann am Samstagmorgen tot in seiner Wohnung. Nach Informationen des hr hatte der Mann über Nacht noch über Whatsapp Bilder verschickt, die ihn mit Verletzungen im Gesicht zeigen. Er wurde offenbar verprügelt. In weiteren Nachrichten behauptete der Mann dann noch, Polizisten hätten ihn misshandelt. Der Anwalt der Familie hat inzwischen wohl Anzeige wegen Polizeigewalt gestellt.

Obduktion soll Klarheit bringen, woran der 38-jährige Hattersheimer starb

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Westhessen gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Polizeieinsatz und dem Tod des 38-Jährigen. Eine Obduktion soll Klarheit über die Todesursache bringen.

