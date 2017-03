Notaufnahmen: Reform schlägt Wellen

Jede Menge Arbeit, gestresstes Personal, Warteschlangen: Wer in die Notaufnahme ins Krankenhaus geht, muss auf Hilfe oft lange warten. Die ab April geltende neue Gebührenordnungen sorgt jetzt für zusätzlichen Zündstoff. In wenigen Minuten soll der Arzt in der Klinik darüber entscheiden, wie kritisch die Erkrankung des Patienten ist und was die richtige Versorgungsform ist.

Offenbach - Im Streit über die Versorgung von Notfallpatienten in Hessen wird der Ton immer schärfer. Von „bösartigen Unterstellungen“ ist auf Seiten der Kliniken die Rede, und die Kassenärzte geben bereits den bitterbösen Slogan aus „Dreist, dreister, Krankenhaus“. Von Peter Schulte-Holtey

Bei einer Pressekonferenz mit Chefärzten aus dem Rhein-Main-Gebiet wurde gestern deutlich, wie sehr der Konflikt derzeit eskaliert.

Das Problem: Mängel in der Kooperation von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern, aber auch die Abstimmung mit den Füßen durch Patienten (die immer häufiger direkt in die Klinik-Notaufnahmen streben) sind Dauerbaustellen in der Gesundheitspolitik. Als Hauptgrund für den Ansturm in den Notaufnahmen gaben Patienten in einer Umfrage des Frankfurter Agaplesion Markus Krankenhauses an, dass sie sich so krank fühlen, dass sie glaubten, in einer Klinik behandelt werden zu müssen. Zweithäufigste Antwort: Ihr Arzt sei nicht erreichbar gewesen. Die Folge sind teure Doppelstrukturen bei der Versorgung von Patienten im ambulanten und stationären Bereich. Eine alternde Gesellschaft mit steigender Nachfrage nach medizinischen Leistungen kann sich das auf Dauer wohl nicht leisten, zumal auch die Ressource Arzt begrenzt ist und der Kampf um gedeckelte Budgets immer härter wird. Die Krankenhausstrukturreform sollte ein wichtiger Baustein werden für effizientere Strukturen und für die bessere Kooperation zwischen Kassenärzten und Kliniken. Vor allem über die Deckelung der Gelder für die Notaufnahme wird gestritten; Kliniken klagen bereits vor Sozialgerichten.

Mehr zum Thema: Interview mit Notfallmediziner aus Offenbach Was sich für die Klinik-Notaufnahmen ab April ändert: Ein Notaufnahmearzt im Krankenhaus soll künftig im Kurz-Check entscheiden, ob der Patient (der in Eigeninitiative oder mittels Rettungsdienst kommt) stationär aufgenommen wird oder nicht. Reicht eine ambulante Behandlung, muss er den Patienten sofort – ohne weitere Untersuchung – an niedergelassene Ärzte und deren Bereitschaftsdienste verweisen. Für die Entscheidung bekommen die Notfall-Ärzte künftig 4,74 Euro. Das entspreche etwa zwei Minuten, sagen Mediziner. Bislang seien es durchschnittlich etwa 30 Euro pro Patient und die Notaufnahmen damit schon jetzt hoch defizitär. Hessen treffe diese bundesweite Änderung der Gebührenordnung besonders, weil Hessens Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Kosten für mehrere andere erbrachte Notaufnahme-Leistungen nicht mehr übernehme, erläutert der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zentraler Notaufnahmen in Hessen, Daniel Kiefl. Als Beispiele nennt er Laboruntersuchungen für Patienten, die anschließend nach Hause geschickt werden könnten. Gegenrede kommt von der KV. „Nein, das stimmt so nicht. Es gibt eine Liste aus unserer Sicht zulässiger Laborleistungen und solche, die wir für nicht abrechenbar halten“, so KV-Sprecher Karl Roth.

Was die Kassenärzte zu Änderungen in der Gebührenordnung sagen: „In Hessen werden rund 40 Prozent der Leistungen in Notfallambulanzen zu Zeiten erbracht, in denen die Praxen der niedergelassenen Haus- und Fachärzte geöffnet sind. Und das bei einem im deutschen Gesundheitswesen geltenden Grundsatz ,ambulant vor stationär’, das heißt, dass für ambulante Behandlungen nicht das Krankenhaus sondern die niedergelassenen Ärzte zuständig sind. Die Reform schafft klare Regeln. Die neu geschaffene Abklärungspauschale zum Beispiel wurde von der Deutschen Krankenhausgesellschaft gefordert, über deren Honorierung sich nun die Kliniken beschweren“, so die KV. Zum Protest der Klinikärzte heißt es: „Offenbar soll das Wahljahr 2017 hier gezielt ausgenutzt werden, um mit den Ängsten der Bevölkerung die unverschämten Honorarforderungen der Krankenhäuser doch noch durchzusetzen. Das, was für qualifizierte Haus- und Fachärzte Alltagsgeschäft ist, nämlich innerhalb von Minuten zu entscheiden, ob Leib und Leben in Gefahr sind, sollte den Krankenhäusern doch eigentlich auch möglich sein.“

Nachtarbeit in der Stadt Zur Fotostrecke

Wie die Leiter der Notaufnahmen in Hessens Kliniken argumentieren: Der Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Frankfurt Höchst, Peter-Friedrich Petersen, formuliert es so: „Ich kann nicht innerhalb von zwei Minuten entscheiden, ob ein Patient in eine Praxis oder ein Krankenhaus gehört. Damit gefährde ich Leben.“ Die KV habe „jeden Bezug zur realen Situation verloren, denn für eine sichere Notfall- und Akutversorgung steht in Hessen kein umfassendes hausärztliches Netzwerk zur Verfügung“, sind sich die Notaufnahme-Chefs einig. Hausarztpraxen seien immer schlechter erreichbar, so dass Rettungsdienste Patienten per se fast ausschließlich in Kliniken einliefern würden. Weiterer Kritikpunkt: Ärztliche Bereitschaftsdienste (ÄBD), die bereits an Krankenhäusern angesiedelt werden, haben nur abends und an Wochenenden geöffnet. Viele Patienten kämen aber auch während der normalen Praxisöffnungszeiten in die Notaufnahmen, sagen die Krankenhaus-Mediziner Sie sehen sich nun durch die Neuregelung in dem Dilemma, „Patienten entweder oberflächlich zu untersuchen, abzufertigen und weiterzuschicken oder sie ordnungsgemäß zu untersuchen, zu beraten und so weit wie nötig zu behandeln, für die dadurch entstehenden Kosten aber keine Entschädigung zu erhalten“.

Auswege, die aufgezeigt werden: „Eine Lösung für uns wäre, dass das, was wir berechtigt leisten, honoriert wird“, sagt Chefarzt Kiefl mit Blick auf die anstehenden Gespräche zwischen Hessens Sozialministerium, KV und Krankenhausgesellschaft in dem Konflikt. Florian Unbehaun, Chefarzt am Klinikum Hanau, fordert ein schnelleres Vorgehen bei der Einrichtung sogenannter Portalpraxen in den Krankenhäusern. „Die Patientenzahlen in der Notaufnahme der Kliniken steigen permanent, und im Gegenzug wird die Vergütung gekürzt, damit nicht mehr so viele kommen“, kritisiert der Geschäftsführer des Offenbacher Sana Klinikums, Sascha John. „Warum geht der Patient nicht in die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern zu uns? Darauf muss sie eine Antwort geben!“