Hausbewohner mit Pistole bedroht: Polizei nimmt Mann fest

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein Mann soll in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht haben. Polizisten nahmen den 46-Jährigen fest. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte er eine Schreckschusspistole dabei.

Frankfurt am Main - An dem Einsatz im Stadtteil Fechenheim waren den Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag mehr als zehn Funkwagen sowie das Überfallkommando der Polizei beteiligt. Was genau in dem Wohnhaus geschah, war zunächst ungeklärt. Die Ermittler vermuten einen Streit im familiären Umfeld. dpa