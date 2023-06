Heftige Gewitter in Hessen: Hessentag wegen Regen und Hagel unterbrochen

Von: Maibrit Schültken

Am Donnerstag (8. Juni) sorgten schwere Unwetter für Chaos in Hessen. Vor allem im Süden war die Feuerwehr im Großeinsatz.

Frankfurt – Starkregen, Hagel und Sturmböen suchten am Donnerstag (8. Juni) Hessen heim und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Überschwemmte Keller und verschlammte Straßen forderten einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Besonders betroffen war der Landkreis Darmstadt-Dieburg, wo am Nachmittag sogar die Festivitäten des diesjährigen Hessentages unterbrochen werden mussten. Kurzzeitig räumten die Veranstalter das Gelände, die Gäste sollten sich in ihren Autos Unterschlupf suchen. Aber die Störung war nur von kurzer Dauer – nach einer halben Stunde konnte schon weitergefeiert werden.

Zahlreiche Helfer unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Stabilisierung der Situation. © Skander Essadi/5VISION.NEWS

Gewitter, Regen und Hagel am Donnerstag – Unwetterwarnung des DWD für Hessen

Für die Regierungsbezirke Darmstadt und Gießen sprach der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagnachmittag eine Warnung vor „extremen Gewittern“ aus. In Kassel waren „schwere Gewitter“ erwartet.

Um 16.48 Uhr meldete die Polizei Südhessen noch keine größeren Schäden oder Polizeieinsätze - schnell wendete sich aber das Blatt. Niederschlag zwischen 15 und 25 Litern, Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h und golfballgroße Hagelkörner ließen niemanden verschont.

Überschwemmungen nach Starkregen in Hessen – Unwetter richtet schwere Schäden an

In zahlreichen hessischen Landkreisen waren die Spuren des Extremwetters gravierend. Die Feuerwehr in Darmstadt-Dieburg erreichte am Nachmittag 190 Notrufe, als Hagel und Regen auf Straßen, Autos und Dächer niederprasselten und viele Straßen als Flüsse zurückließ, wie unter anderem die hessenschau berichtet.

In einer Unterführung in Darmstadt-Wixhausen wurde ein Auto überflutet. © 5VISION NEWS

In Darmstadt-Wixhausen wurde eine große Unterführung überflutet, dabei wurde ein Auto Opfer der Wassermassen, die Rettungsaktion scheiterte. Laut Angaben der Feuerwehr gab es hier allerdings keine Verletzten. Zahlreiche überschwemmte Keller forderten fast in ganz Südhessen ein Großaufgebot und einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr. Ein Sprecher berichtete zudem vom Wassereinbruch in das Krankenhaus Elisabethenstift in Darmstadt.

Bis zum späten Abend hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun und kämpften darum, die Situation zu stabilisieren. Nicht nur die Feuerwehren aus der Region, sondern auch zahlreiche andere Helfer waren dabei tatkräftig unterwegs, Straßen zu reinigen, Keller auszupumpen und schlimmere Schäden an Gebäuden zu verhindern. (dpa / Maibrit Schültken)